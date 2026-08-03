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Sociedad

Femicidio en Pilar

Salió a trabajar, perdieron comunicación y la hallaron asesinada en un descampado

La mujer fue hallada por su hermano un día y medio después de su desaparición. Detuvieron a un hombre de 36 años.

Milagros Naomi Cabrera
Milagros Naomi Cabrera Milagros Cabrera tenía 30 años. Redes Sociales

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