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El éxodo de entrenadores, el nuevo drama del deporte argentino
Valorados en otros países, los técnicos nacionales abandonan sus puestos en las distintas federaciones y llevan su conocimiento y capacidad a otras plazas.
Por
Marcos González Cezer
03 de agosto de 2026 - 16:01
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Mario Moccia, presidente del COA, dio un diagnóstico preocupante sobre el deporte argentino.
Alejandro Leiva
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