Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Los míseros sueldos y las malas condiciones laborales obligan a emigrar a reconocidos profesionales

El éxodo de entrenadores, el nuevo drama del deporte argentino

Valorados en otros países, los técnicos nacionales abandonan sus puestos en las distintas federaciones y llevan su conocimiento y capacidad a otras plazas.

Marcos González Cezer
Por Marcos González Cezer
mario moccia presidente COA -30/06/2025
Mario Moccia, presidente del COA, dio un diagnóstico preocupante sobre el deporte argentino. Alejandro Leiva

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los míseros sueldos y las malas condiciones laborales obligan a emigrar a reconocidos profesionales

El éxodo de entrenadores, el nuevo drama del deporte argentino

Por Marcos González Cezer

Violencia con IA y la vieja escuela del machismo

Por Emiliano Samar* y Roberto Samar**

Despedida a Juan Carlos Distéfano

Por Adriana Lestido
En el Museo de Arte Tigre

Semana Internacional del Ajedrez: Julio Zamora recibió al Gran Maestro Faustino Oro

Exclusivo para

Empate de local con el Columbus Crew

La vuelta de Messi al Inter Miami tuvo a Luis Suárez como gran figura

El cruce masivo de marroquíes a la ciudad norteafricana española explotó por cuestiones geopolíticas

Ceuta: El trasfondo y los responsables de la crisis humanitaria

Por Gustavo Veiga
Los sectores más vulnerables son los más afectados por la deuda y la incapacidad de pago

La morosidad estalla, pero Caputo no la ve

Por Mara Pedrazzoli

Una oposición cada día más desafiada

Por Eduardo Aliverti

El País

Otro ataque presidencial

Lejos de desescalar, Milei volvió a insultar a Lula

Con eco en palabras de Videla

El peligroso discurso de Milei: habló de “terroristas disfrazados”

Comicios municipales

Sin peso de La Libertad Avanza, el Frente Cívico de Zamora arrasó en las elecciones en Santiago el Estero

La condena de los responsables y la beatificación del Papa Francisco

50 años del asesinato de Angelelli

Por Washington Uranga

Economía

El Banco Nación incorpora refinanciaciones 100 % digitales y autogestivas

Por decreto

El Gobierno simplifica los procedimientos para importar alimentos

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 3 de agosto de 2026

Las subas de tarifas achican los ingresos disponibles

El consumo anotó una nueva caída

Sociedad

En el Museo de Arte Tigre

Semana Internacional del Ajedrez: Julio Zamora recibió al Gran Maestro Faustino Oro

Había sido citada a una falsa entrevista de trabajo

Qué reveló la autopsia preliminar de Juana Mailén Antonich, la joven asesinada en Mar del Plata

En el marco de la Feria del Vino

Nardini reunió a productores bonaerenses en Malvinas Argentinas

Nublado y con neblina

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 3 de agosto

Deportes

Los míseros sueldos y las malas condiciones laborales obligan a emigrar a reconocidos profesionales

El éxodo de entrenadores, el nuevo drama del deporte argentino

Por Marcos González Cezer
"La prioridad es el equipo"

Flavio Briatore esquivó definiciones sobre el futuro de Franco Colapinto

El fixture de Boca y de River

Torneo Clausura: el cronograma de las próximas cuatro fechas

La alarmante estadística

La agenda de River en medio de la crisis y tras una nueva derrota