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Economía
Milei descartó toda posibilidad de asistencia oficial a millones de familias endeudadas
“Nadie se endeudó con una pistola en la cabeza”
El presidente de la Nación tomó distancia del drama de casi 6 millones de personas atrapadas en el sistema financiero. “Fue por decisión propia que se endeudaron”
Por
Juan Garriga
04 de agosto de 2026 - 00:39
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Javier Milei
descartó asistencia oficial a millones de familias endeudadas.
STRINGER. AFP
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