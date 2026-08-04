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El equipo de los Mellizos sumó en Liniers su tercer éxito consecutivo

Liga Profesional: Vélez se impuso y dejó sin invicto a Independiente

Un gol en el complemento de Thiago Aguirre, de apenas 17 años, le dio la victoria y la punta en soledad al local.

JULIO MARTIN MANCINI torneo clausura 2026 velez independiente
El pibe Aguirre le dio la victoria a Vélez sobre Independiente. JULIO MARTIN MANCINI

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