PortadaEl País

“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas"

Tras la internación, Cristina Kirchner difundió un nuevo mensaje sobre su recuperación

El mensaje fue difundido tras recibir el alta médica luego de la cirugía por apendicitis y semanas de seguimiento clínico.

Cristina Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner La expresidenta envió un mensaje a quienes la acompañaron en su internación. (JUAN IGNACIO RONCORONI, EFE -/EFE)

Belén película dirigida por Dolores Fonzi

La cinta dirigida por Dolores Fonzi

La película “Belén” avanza en el camino a los Oscar

Espinoza entregó 100 mil juguetes

Los Reyes Magos llegaron a La Matanza y llevan alegría a niñas y niños

El pueblo se movilizará en defensa de su soberanía

Colombia en “estado de alerta y preocupación” por las amenazas de Donald Trump

Exclusivo para

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Por Pablo Esteban

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"

Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo

Incendio forestal

Informe del SMN

Rige un alerta por peligro extremo de incendios en casi todo el país

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo

Especulaciones financieras

El BCRA absorbió u$s 21 millones en el marco del nuevo esquema cambiario

Apenas una compra testigo

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

Sociedad

El anuncio de Trenes Argentinos

Un ramal línea Mitre estará cerrado hasta febrero: las razones de la interrupción en el servicio

Investigan el origen del fuego

Tragedia en Olavarría: dos muertos y más de 40 heridos por un incendio en un geriátrico

Por prevención

Retiran del mercado una leche en polvo y un alimento para bebés de una marca reconocida

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de enero

Deportes

Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar

United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES F1 alpine motor mercedes

Una unidad de potencia que renueva las ilusiones

Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido

(From L to R, 1st row) Algeria's forward #18 Mohamed Amoura, Algeria's midfielder #14 Hicham Boudaoui, Algeria's midfielder #10 Ismael Bennacer, Algeria's forward #7 Riyad Mahrez, Algeria's midfielder #22 Ibrahim Maza, (From L to r, 2nd row) Algeria's defender #13 Jaouen Hadjam, Algeria's defender #15 Rayan Ait-Nouri, Algeria's defender #26 Samir Chergui, Algeria's defender #2 Aissa Mandi, Algeria's goalkeeper #23 Luca Zidane and Algeria's defender #21 Ramy Bensebaini pose before the Africa Cup of Nations (CAN) Group E football match between Algeria and Burkino Faso at Moulay Hassan Stadium in Rabat on December 28, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Este martes a las 13 por octavos de final de la Copa Africana

Para tomar nota: juega Argelia, rival argentino en el debut del Mundial