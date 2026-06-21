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Diálogo con Jorge Valdano, a 40 años de los goles de Maradona contra Inglaterra

“Todo lo que ocurría ese día era deslumbrante”

El exdelantero de la Selección y compañero en la ofensiva cuenta cómo vivió los dos tantos de Diego a los ingleses por los cuartos de final del Mundial de México 86.

Juan José Panno
Por Juan José Panno
AFP mundial 1986 mexico 86 seleccion argentina inglaterra mano dios diego maradona
La mano Dios El segundo gol de Maradona a los ingleses; en la acción previa interviene Valdano. AFP

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