Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Riesgo potencial para la salud
Alerta naranja por cianobacterias en el agua: 17 municipios bonaerenses afectados
Qué son las cianobacterias, dónde fueron detectadas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
17 de agosto de 2026 - 14:54
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Temas en esta nota:
Agua
Últimas Noticias
Riesgo potencial para la salud
Alerta naranja por cianobacterias en el agua: 17 municipios bonaerenses afectados
Los datos que surgen de la investigación
Los primeros indicios de cómo murió la actriz Hayden Panettiere
Antes de cerrar la noche en Deseo, el cantante también tocó en El Teatrito y en el boliche de Palermo
Dillom en Niceto Club: amo de la sorpresa y señor del desconcierto
Reforma a la Ley del Libro
“Hay que seguir peleando”, la respuesta de las librerías tras la marcha atrás del Gobierno
Exclusivo para
Para ayudar a los empresarios tras el terremoto
De la Espriella pide a Trump suspender los aranceles a Colombia
El balance provisional es de 53 muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales
Indonesia necesita ayuda internacional tras el sismo de 7,7
Por la restricción económica y el endeudamiento familiar
El rechazo al Gobierno avanza
La historia de su impensada presencia en la transmisión por radio de un combate
El día que Guillermo Vilas fue periodista de boxeo
Por
Pablo Amalfitano
El País
Pese al entusiasmo del Gobierno por su relación con Trump
“Neutralidad”: Lamelas ratificó la postura de EE.UU. sobre Malvinas
La visita de León XIV
Un pedido desde los barrios populares para que el Papa “haga lío” en su visita al país
Por
Washington Uranga
Una carrera lanzada con las mismas incógnitas
Por
Eduardo Aliverti
La cruel realidad de miles de adultos mayores en la Argentina de Milei
Jubilados olvidados: “trabajamos o no comemos”
Por
Ayelén Berdiñas
Economía
Por la restricción económica y el endeudamiento familiar
El rechazo al Gobierno avanza
El ticket promedio apenas superó los $45.000
Día de las Infancias: las ventas cayeron 2,5% con respecto al 2025
En solo un año se vendieron 28 millones menos de pasajes en AMBA
El drama de que no alcance ni para el boleto
Por
Bernarda Tinetti
El empresario profundiza su presencia en el país
El magnate tecnológico Peter Thiel plantó bandera en Vaca Muerta
Sociedad
Riesgo potencial para la salud
Alerta naranja por cianobacterias en el agua: 17 municipios bonaerenses afectados
Hubo 13 allanamientos en CABA y Provincia
Cayó una banda que atacaba a comerciantes chinos: cinco detenidos
El fuego fue controlado
Apagón en La Plata por el incendio de una central eléctrica
Feriado húmedo
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 17 de agosto
Deportes
Adelanto del nuevo libro de Ediciones Al Arco
El otro Vilas, una invitación a bucear en las mil vidas del campeón
Por
Pablo Amalfitano
Tras el triunfo de River ante Argentinos Juniors
“Soy respetuoso pero no boludo”: tenso cruce de Eduardo Coudet con un periodista
Una jornada para el olvido ante Nashville por la MLS
Messi falló un penal e Inter Miami sufrió una goleada de visitante
Siempre que llovió, paró
Por
Juan José Panno