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Sociedad

Hubo 13 allanamientos en CABA y Provincia

Cayó una banda que atacaba a comerciantes chinos: cinco detenidos

Fueron apresados tras más de una docena de allanamientos. Están acusados de varios hechos ocurridos en Capital y en la provincia de Buenos Aires.

Detenidos Cinco detenidos por integrar una banda que atacaba comercios chinos Policía de la Ciudad

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