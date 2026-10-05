Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 5 de octubre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">La actividad manufacturera argentina atraviesa un deterioro de escala global que la sitúa en los puestos más relegados de la producción internacional. De acuerdo con una comparación realizada sobre una muestra de 84 países a partir de datos elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la industria local registró el cuarto peor desempeño del mundo, al sufrir en julio de 2026 un desplome del 11,2 por ciento en comparación con los niveles promedio del año 2023.</span>