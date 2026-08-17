Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura

Cómo es el libro "Militares patriotas", de Juan Godoy, publicado por Editorial Octubre

Los intereses nacionales con el pueblo adentro

Los nombres de Luis Vicat, Enrique Mosconi, Manuel Savio, Alonso Baldrich, Juan Lucio Cernadas, José María Sarobe, Franklin Lucero, Hernán Pujato, Juan Ignacio San Martín y, por supuesto, Juan Perón, son reivindicados en este trabajo del sociólogo que analiza la línea nacional-popular de las Fuerzas Armadas que pretendió ser borrada por la facción liberal-golpista.

Cristian Vitale
Por Cristian Vitale
Juan Godoy
Juan Godoy presentará este lunes su libro en Forjando Utopías. Gentileza -

Últimas Noticias

"Mata a una persona cada treinta minutos", dijo un alto cargo de la ONU

La epidemia de ébola en RD Congo es la más mortífera de la historia del país

Bélgica respira por una lluvia muy bienvenida

Europa lucha contra los incendios

Cómo es el libro "Militares patriotas", de Juan Godoy, publicado por Editorial Octubre

Los intereses nacionales con el pueblo adentro

Por Cristian Vitale
Mal momento para el turismo

Fin de semana largo gasolero: menos gastos y estadías más cortas

Exclusivo para

Para ayudar a los empresarios tras el terremoto

De la Espriella pide a Trump suspender los aranceles a Colombia

El balance provisional es de 53 muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales

Indonesia necesita ayuda internacional tras el sismo de 7,7

Por la restricción económica y el endeudamiento familiar

El rechazo al Gobierno avanza

La historia de su impensada presencia en la transmisión por radio de un combate

El día que Guillermo Vilas fue periodista de boxeo

Por Pablo Amalfitano

El País

Pese al entusiasmo del Gobierno por su relación con Trump

“Neutralidad”: Lamelas ratificó la postura de EE.UU. sobre Malvinas

La visita de León XIV

Un pedido desde los barrios populares para que el Papa “haga lío” en su visita al país

Por Washington Uranga

Una carrera lanzada con las mismas incógnitas

Por Eduardo Aliverti
La cruel realidad de miles de adultos mayores en la Argentina de Milei

Jubilados olvidados: “trabajamos o no comemos”

Por Ayelén Berdiñas

Economía

Mal momento para el turismo

Fin de semana largo gasolero: menos gastos y estadías más cortas

Por la restricción económica y el endeudamiento familiar

El rechazo al Gobierno avanza

El ticket promedio apenas superó los $45.000

Día de las Infancias: las ventas cayeron 2,5% con respecto al 2025

En solo un año se vendieron 28 millones menos de pasajes en AMBA

El drama de que no alcance ni para el boleto

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

Para las autoridades, es un fenómeno alimentado por las redes sociales

Mueren cinco jóvenes por circular en contramano en una autopista en Irlanda

"Mata a una persona cada treinta minutos", dijo un alto cargo de la ONU

La epidemia de ébola en RD Congo es la más mortífera de la historia del país

Bélgica respira por una lluvia muy bienvenida

Europa lucha contra los incendios

Riesgo potencial para la salud

Alerta naranja por cianobacterias en el agua: 17 municipios bonaerenses afectados

Deportes

Adelanto del nuevo libro de Ediciones Al Arco

El otro Vilas, una invitación a bucear en las mil vidas del campeón

Por Pablo Amalfitano
Tras el triunfo de River ante Argentinos Juniors

“Soy respetuoso pero no boludo”: tenso cruce de Eduardo Coudet con un periodista

Una jornada para el olvido ante Nashville por la MLS

Messi falló un penal e Inter Miami sufrió una goleada de visitante

Siempre que llovió, paró

Por Juan José Panno