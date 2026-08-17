Cómo es el libro "Militares patriotas", de Juan Godoy, publicado por Editorial Octubre
Los intereses nacionales con el pueblo adentro
Los nombres de Luis Vicat, Enrique Mosconi, Manuel Savio, Alonso Baldrich, Juan Lucio Cernadas, José María Sarobe, Franklin Lucero, Hernán Pujato, Juan Ignacio San Martín y, por supuesto, Juan Perón, son reivindicados en este trabajo del sociólogo que analiza la línea nacional-popular de las Fuerzas Armadas que pretendió ser borrada por la facción liberal-golpista.