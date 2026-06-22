Elecciones en Colombia: De la Espriella ganó en el exterior por un amplio margen

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En total se instalaron 1.489 mesas de votación distribuidas en 253 puestos en 67 países. Para la jornada de este 21 de junio se habilitaron 2.181 mesas.

MADRID, 31/05/2026.- Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar hasta este domingo en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. En la imagen, el Pabellón satélite de la Casa de Campo en Madrid. EFE/Borja Sánchez Trillo
El Pabellón satélite de la Casa de Campo en Madrid fue uno de los escenarios del voto exterior EFE. EFE

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