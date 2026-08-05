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Expectativa por su mensaje y el encuentro con los fieles

Buenos Aires, Córdoba y Luján: los detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina

Robert Prevost estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Llegará en un viaje oficial, por lo que tendrá un encuentro protocolar con Milei en su calidad de jefe de estado del Vaticano.

Washington Uranga
Por Washington Uranga
El Vaticano anunció que León XIV visitará la Argentina EFE -

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