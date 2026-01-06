Omitir para ir al contenido principal
La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

El precio del dólar oficial y de los dólares financieros. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.

Liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024.

Expectativa en las inmobiliarias

NEW YORK (United States), 05/01/2026.- Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment in New York, New York, USA, 05 January 2026. (Nueva York) EFE/EPA/Stringer

Qué dijeron los líderes europeos

Venezuela: la Unión Europea mantiene un “perfil bajo” sobre la intervención militar

Colombia's President Gustavo Petro speaks during a promotion ceremony at the Marco Fidel Suarez Air Force base in Cali, Colombia on December 4, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Tras el ataque de Trump a Venezuela y las amenazas a Colombia

Petro convocó a una marcha por la soberanía

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

Los diputados Frade, Ferraro y Paulón firmaron la presentación

Amparo contra el DNU de la SIDE

Por Irina Hauser
ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin
Diputados

Críticas al alineamiento de Milei con Trump

Cruces en Diputados por el proyecto del Gobierno para respaldar el ataque a Venezuela

Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo

Especulaciones financieras

El BCRA absorbió u$s 21 millones en el marco del nuevo esquema cambiario

Apenas una compra testigo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de enero

Calor Rosario

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero

En Rosario

Le vaciaron la cuenta tras robarle el celular: el banco tiene que pagarle a la víctima

Policía Pinamar

Los ladrones se llevaron más de $20 millones y objetos de valor

Millonario golpe a turistas rosarinos en Pinamar

MANCHESTER (United Kingdom), 05/01/2026.- (FILE) - Manchester United's manager Ruben Amorim reacts during the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers, in Manchester, Britain, 30 December 2025 (re-issued 05 January 2026). Manchester United have sacked manager Ruben Amorim, the club said in a statement released on 05 January 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Ruben Amorim, fuera de Manchester United

La Premier League arrancó 2026 con epidemia de despidos

FOTO REDES SOCIALES racing facundo cambeses

Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho

River podría romper el mercado y contratar a Cambeses

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES F1 alpine motor mercedes

Una unidad de potencia que renueva las ilusiones

Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido