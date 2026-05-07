Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
"El viento arrasó con lo que había", explicó el jefe de Bomberos
Un tornado azotó a Las Flores y destruyó una casa: cuatro personas heridas
Ocurrió en el Paraje Harosteguy, una zona rural ubicada a unos 12 kilómetros del casco urbano. Los habitantes de la casa sufrieron politraumatismos, pero se encuentran fuera de peligro.
07 de mayo de 2026 - 11:30
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Tornado en Las Flores
Un tornado destruyó una vivienda en Las Flores y dejó cuatro heridos
(Captura TV)
Temas en esta nota:
Tornado
Temporal
Últimas Noticias
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 7 de mayo de 2026
La nueva función del buscador
Google lanzó “Fuentes Preferidas”: cómo hacer para que Página/12 aparezca primero en las noticias
Repudios a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid
“México es con X”: una diputada cruzó a Díaz Ayuso y le pidió que reconozca los abusos de la conquista
A dos años del crimen
Triple lesbicidio de Barracas: movilización y memoria a las puertas del juicio oral
Por
Euge Murillo
Exclusivo para
En una audiencia a puerta cerrada en el Congreso
El secretario de Comercio de Trump declaró por sus vínculos con Epstein
La República Islámica continúa evaluando la última propuesta de Estados Unidos
Trump ve “muy posible” un acuerdo de paz con Irán aunque mantiene las amenazas
Trump, las Malvinas y la Antártida
Por
Daniel Kersffeld
Durante un procedimiento en la ciudad de San Francisco del Chañar
La policía cordobesa obligó a una mujer a mostrar sus fotos íntimas
El País
Viaje 16 por los Estados Unidos
Milei y un día de furia desde Los Ángeles
Por
Melisa Molina
Tras la ruta del dinero deslomado
Pagano denunció que Adorni movió USD 3 millones a través de billeteras virtuales
Se había apropiado de Carla Artés e intervino en otros casos de robo de niños
Liberaron a Eduardo Ruffo, represor de la SIDE condenado a perpetua
Por
Luciana Bertoia
El recurso de la campaña SonSinCuenta fue aceptado por Justicia Federal
Audiencia histórica por un habeas corpus colectivo por los detenidos desaparecidos durante la dictadura
Por
Ailín Bullentini
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 7 de mayo de 2026
La agencia Fitch le subió la calificación a la deuda argentina
Día de alzas en bonos y acciones
En abril, la producción se desplomó 17,5 por ciento interanual
La automotriz retrocede
Cavallo cuestionó a Caputo pero propone fórmulas ya fracasadas
Hay otra forma de chocar el país
Sociedad
La nueva función del buscador
Google lanzó “Fuentes Preferidas”: cómo hacer para que Página/12 aparezca primero en las noticias
Tras el temporal
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 7 de mayo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de mayo
La OMS trabaja en el caso con organismos sanitarios de Argentina, Europa y África
Hantavirus a bordo: evacuaron a los pasajeros infectados del crucero varado en Cabo Verde
Deportes
Botafogo lo superó por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana
Racing perdió en Brasil y está cerca de la eliminación
Los mendocinos quedaron a un paso de los octavos de final
Independiente Rivadavia empató con Fluminense por la Copa Libertadores
Jueves de Libertadores y Sudamericana
Platense y River buscan acelerar el pase a octavos en las Copas
Postales de la catedral del turf, el escenario deportivo más antiguo de Buenos Aires
El Hipódromo de Palermo cumple 150 años de historias y multitudes
Por
Daniel Guiñazú