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Grupo I del Mundial 2026

A qué hora juegan Noruega vs. Senegal, dónde verlo y posibles formaciones

Noruega vs Senegal, Mundial 2026
Noruega vs Senegal, Mundial 2026 This combination of file pictures created on June 21, 2026 shows Norway's forward Erling Haaland (L) in Foxborough on June 16, 2026 and Senegal's midfielder Sadio Mane in Yamoussoukro on January 29, 2024. Norway and Senegal will meet in a 2026 World Cup Group I football match at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 22, 2026. (Photo by Mattia Ozbot / various sources / AFP) MATTIA OZBOT. AFP

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