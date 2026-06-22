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Grupo J del Mundial 2026

A qué hora juegan Argelia vs. Jordania, dónde verlo y posibles formaciones

Jordania vs Argelia, Mundial 2026
Jordania vs Argelia, uno de los partidos de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. CHARLY TRIBALLEAU. AFP

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