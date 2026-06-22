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Sigue la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata
Fueron vistos por última vez el 14 de junio, cuando salieron a pescar pejerreyes a la altura de la costa de Hudson.
22 de junio de 2026 - 15:01
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Sigue la búsqueda de los pescadores en el Río de La Plata.
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