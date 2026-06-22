A qué hora juega Argentina vs. Austria, dónde verlo por TV y streaming y probables formaciones

Mundial de la FIFA 2026: Argentina - Argelia

GR3267. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Lionel Messi (c) de Argentina reacciona este martes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Juan Ignacio Roncoroni. EFE