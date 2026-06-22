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Se encuentra estable

Nuevo caso de hantavirus en Bariloche: una mujer está internada en terapia intensiva

La paciente es esposa de un hombre que tuvo la misma enfermedad hace poco más de un mes y que ya fue dado de alta.

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