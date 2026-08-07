Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Messi ya está en Rosario para asistir a la despedida de su padre
-1min
Messi ya está en Rosario para asistir a la despedida de su padre
-1min
Messi ya está en Rosario para asistir a la despedida de su padre
-1min
Messi ya está en Rosario para asistir a la despedida de su padre
-1min
Messi ya está en Rosario para asistir a la despedida de su padre
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Por el presunto abuso de diez adolescentes amigos de su hijo
A juicio la causa contra Marcelo Porcel
El empresario está procesado por abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra chicos de trece años. Fue imputado por producir material de abuso sexual infantil.
08 de agosto de 2026 - 03:01
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Marcelo Porcel, acusado de abuso de adolescentes
Redes Sociales
Temas en esta nota:
Abuso sexual en la infancia
Últimas Noticias
El Verde ganó 2-1 en Tucumán y logró su segundo triunfo al hilo
Torneo Clausura: Sarmiento sigue de dulce racha
Control de daños en la Casa Rosada
Las ordenes de Karina Milei después de la derrota en el Senado
Por
Analía Argento
Moscú se atribuyó nuevas ofensivas contra Kiev
Trece muertos en 24 horas por ataques rusos en Ucrania
Se sube a la cruzada de Donald Trump
Milei agita el fantasma del terrorismo contra los opositores
Por
Luciana Bertoia
Exclusivo para
Fracasó la licitación de Intercargo y más tropiezos de Flybondi
Privatización con alas cortadas
Por
Raúl Dellatorre
No están en la naturaleza y fueron diseñados desde cero por un grupo de la Universidad de Stanford
Científicos crean virus con IA para combatir bacterias resistentes a antibióticos
Por
Pablo Esteban
"El cáncer ha hecho metástasis en los huesos", reveló su hijo
Estados Unidos: se deteriora la salud del expresidente Joe Biden
Ya son más de 50 mil los arrestos por parte de autoridades estadounidenses en julio
Trump rompió el récord de migrantes detenidos en Estados Unidos
El País
Control de daños en la Casa Rosada
Las ordenes de Karina Milei después de la derrota en el Senado
Por
Analía Argento
Se sube a la cruzada de Donald Trump
Milei agita el fantasma del terrorismo contra los opositores
Por
Luciana Bertoia
La interna peronista, entre el hartazgo de la militancia y la tregua en el corto plazo
El kirchnerismo en son de paz, Massa asoma la cabeza y Kicillof no quiere fotos
Por
Sebastián Cazón
El momento virtuoso de la democracia
Economía
Fracasó la licitación de Intercargo y más tropiezos de Flybondi
Privatización con alas cortadas
Por
Raúl Dellatorre
Avanzó 2,9 por ciento, empujado por los servicios y las vacaciones
El dato de inflación en CABA superó al esperado
Los primeros seis meses del año quedó 2,2% abajo interanual
La industria no logra revertir
Acciones y bonos con pérdidas. Riesgo país al alza
El dólar oficial cerró por arriba
Sociedad
No hay legislación específica que frene los ataques a los hijos por padres despechados
El drama de la violencia vicaria en Argentina
Por
Soledad Ferrari
No están en la naturaleza y fueron diseñados desde cero por un grupo de la Universidad de Stanford
Científicos crean virus con IA para combatir bacterias resistentes a antibióticos
Por
Pablo Esteban
La delgadez extrema vuelve amplificada a la velocidad del algoritmo
Ariana Grande y los cuerpos imposibles
Por
Dolores Curia
De obrero metalúrgico a principal mentor del futbolista
La historia de Jorge Messi
Deportes
El Verde ganó 2-1 en Tucumán y logró su segundo triunfo al hilo
Torneo Clausura: Sarmiento sigue de dulce racha
El Pincha perdió 2-0 en su visita al Bajo Flores
Torneo Clausura: Estudiantes no levanta y perdió ante Riestra
El Matador hundió más en Victoria a un desteñido Millonario
Liga Profesional: Tigre le dio otro cachetazo a este River sin rumbo
El ecuatoriano llegó para sumarse al plantel xeneize
Enner Valencia: “Es imposible decirle que no a Boca”