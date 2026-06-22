Gerardo Salorio: “Hoy la cabeza del futbolista es fundamental”

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En diálogo con Radio 750, el hombre que acompañó a José Pekerman en su ciclo exitoso al frente de las Selecciones juveniles habló de la formación de los jugadores y el presente de la Scaloneta.
22 de junio de 2026 - 15:47
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Gerardo Salorio
Hugo Tocalli, Gerardo Salorio y José Pekerman (de izq. a der.)
Archivo IG Gerardo Salorio
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