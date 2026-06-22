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Gerardo Salorio: “Hoy la cabeza del futbolista es fundamental”

En diálogo con Radio 750, el hombre que acompañó a José Pekerman en su ciclo exitoso al frente de las Selecciones juveniles habló de la formación de los jugadores y el presente de la Scaloneta.

Gerardo Salorio Hugo Tocalli, Gerardo Salorio y José Pekerman (de izq. a der.) Archivo IG Gerardo Salorio

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