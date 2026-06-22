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El País

Cedió a tribunales de Nueva York resolución de conflictos

El gobierno autorizó toma de deuda pública por US$ 5000 millones

Lo hizo bajo el argumento de reducir los costos de financiamiento del Tesoro Nacional. Ante posibles controversias, los acreedores podrían demandar al Estado argentino en tribunales estadounidenses.

Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025
Javier Milei Luis Caputo AFP. AFP

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