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"No ejecuto inocentes"
Con los nervios de punta, Milei salió a defender a Adorni de la cama que le tendió Bullrich
Desde Los Ángeles, adonde viajó sin Karina, el Presidente disipó otras vez las dudas sobre la continuidad del jefe de gabinete. “Ni en pedo se va”.
Por
Melisa Molina
07 de mayo de 2026 - 1:14
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Bluesky
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Javier Milei Attends Manuel Adorni's Appearance Before The Argentinian Congress
BUENOS AIRES, ARGENTINA - APRIL 29: President of Argentina Javier Milei, Presidential Chief of Staff Karina Milei, Minister of Economy Luis Caputo and Minister of Human Capital Sandra Pettovello attend to hear Chief of Cabinet Manuel Adorni present a report on his work before Congress at The Palace of the Argentine National Congress on April 29, 2026 in Buenos Aires, Argentina. While the presentation is a constitutional obligation, Adorni is currently facing allegations of corruption. Tomas Cuesta/Getty Images/AFP (Photo by Tomas Cuesta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(TOMAS CUESTA/Getty Images via AFP)
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