De la mano de Colapinto: el récord que marcó Alpine

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De la mano de los puntos que Franco Colapinto sumó en Miami, la escudería logró un inicio de temporada inédito
07 de mayo de 2026 - 12:28
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Auto: Formula One - Miami Grand Prix, Practice + Sprint Qualifying
Alpine's Argentine driver Franco Colapinto races during a practice session for the 2026 Miami Formula One Grand Prix at Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, on May 1, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
(AFP/AFP)
Temas en esta nota:
Fórmula 1
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