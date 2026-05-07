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A la espera del GP de Canadá

De la mano de Colapinto: el récord que marcó Alpine

De la mano de los puntos que Franco Colapinto sumó en Miami, la escudería logró un inicio de temporada inédito

Alpine's Argentine driver Franco Colapinto races during a practice session for the 2026 Miami Formula One Grand Prix at Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, on May 1, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Auto: Formula One - Miami Grand Prix, Practice + Sprint Qualifying Alpine's Argentine driver Franco Colapinto races during a practice session for the 2026 Miami Formula One Grand Prix at Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, on May 1, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (AFP/AFP)

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