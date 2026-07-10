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La Selección en cuartos de final del Mundial 2026
A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy, dónde ver el partido en vivo y formaciones
El equipo dirigido por Lionel Scaloni va en busca de meterse en las semifinales de la Copa del Mundo.
11 de julio de 2026 - 11:30
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Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates scoring his team's second goal with teammates during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
AFP. AFP
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