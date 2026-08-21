Un momento de inflexión para la lucha feminista

El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026 en Córdoba, 19 años después del último realizado en esa provincia. El Encuentro se prepara en distintos puntos del país, en asambleas en las que se analizan los contenidos, las propuestas de talleres, los métodos de deliberación y de toma de decisiones, y las formas en que se va a poder viajar y alojarse, en las difíciles condiciones que vive hoy el movimiento de mujeres, los feminismos populares y las disidencias.