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Deportes

Gran triunfo en el Mundial de hockey sobre césped

Los Leones golearon y pasaron a la segunda fase

El equipo argentino superó 7-1 a Nueva Zelanda y avanzó como segundo de grupo con siete puntos.

PRENSA CAH mundial 2026 hockey masculino los leones nueva zelanda
Los Leones ya van por el pasaje a las semifinales. PRENSA CAH

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