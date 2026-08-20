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Sociedad

Podría permitir poner a prueba la teoría de Albert Einstein sobre el espacio-tiempo

Descubren la estrella más rápida de nuestra galaxia

Vía Láctea S301 tiene una órbita muy cerrada alrededor de Sagitario A*. Imagen Web

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