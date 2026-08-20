Grinman admitió la crisis en las empresas pero dijo que es “un precio a pagar”

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En su discurso en el Council of the Americas, el empresario cercano al Gobierno sostuvo que “las transformaciones significan sacrificios y dolor” y aseguró que “vale la pena”.
20 de agosto de 2026 - 14:52
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