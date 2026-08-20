Los jugadores de la Selección que cambiaron de club luego del Mundial

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El desempeño del plantel de Lionel Scaloni en la Copa sirvió para impulsar el interés de nuevas instituciones para sumar a varios campeones.

Por Lucas Gatti
Barco regresó al fútbol inglés. PRENSA AFA

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