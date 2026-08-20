El deseo en tiempos de Grindr

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En “A metros de distancia”, Tadeo Pestaña Claro, indaga sobre el placer, el sexo y los dilemas de la comunidad LGTBIQ+ en la era neoliberal en los que la libertad sexual se fuciona con el conservadurismo.
Por
Adrian Melo
20 de agosto de 2026 - 20:00
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