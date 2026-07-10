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El País

El exsenador había ingresado al país con una mochila con más de 200 mil dólares

Kueider asegura que “no cometió ningún delito” en el final del juicio en Paraguay

Se espera que el próximo lunes se conozca la sentencia en la causa en la que se lo juzga junto a su exsecretaria Iara Guinsel por contrabando de divisas.

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