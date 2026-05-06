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Economía
En abril, la producción se desplomó 17,5 por ciento interanual
La automotriz retrocede
El retroceso confirma un inicio de año complejo para la industria. Las consecuencias del cese en líneas de fabricación. Fuerte caída de ventas en el frente interno.
06 de mayo de 2026 - 22:38
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En abril cayó 10,0 por ciento frente a marzo.
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