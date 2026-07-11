Venezuela: ya son más de 4300 las víctimas del doble terremoto

El Cementerio Municipal La Esperanza aumenta su capacidad tras el doble terremoto en Venezuela

Personas trabajan en el cementerio municipal La Esperanza, ampliado para poder acoger a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, este viernes en Parroquia Carayaca, en La Guaira (Venezuela).

MIGUEL GUTIÉRREZ. EFE