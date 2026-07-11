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Murió Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial
No se especificó la causa de su fallecimiento. Mientras estaba en el torneo había sufrido la muerte de su abuela.
11 de julio de 2026 - 16:00
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Adams, durante el partido de su selección contra la República Checa en el Mundial.
ULRIK PEDERSEN. AFP
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