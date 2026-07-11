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Sociedad

Sucedió entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco

Tragedia en la Ruta 7: un choque múltiple dejó tres muertos

Chocaron un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada. Una mujer herida está internada. Se investigan las causas del accidente.

Así quedaron los vehículos tras la colisión. Redes Sociales. Diario Democracia

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