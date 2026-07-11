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Cultura

El tema de Alan Parsons Project también es símbolo de la NBA

La historia de “Sirius”, una de las canciones del Mundial

Forma parte de “Eye in the Sky”, el sexto álbum de la desaparecida banda de rock progresivo, y se hizo famosa como introducción de los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Alan Parsons interpretó "Sirius" en su última visita a Buenos Aires, en 2016. EFE

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