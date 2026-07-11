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El País

Entre la pasión y el poder

Carlos Heller
Por Carlos Heller
Trump Infantino Archivo -

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Entre la pasión y el poder

Por Carlos Heller
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Fútbol y poder

“Los mundiales siempre fueron utilizados políticamente, pero la gente distingue perfectamente entre un gobierno y un Mundial”

Exclusivo para

Es por los daños en la ex Central de Policía durante la dictadura militar

Investigan a funcionarios de Jujuy por destruir un centro clandestino

Por Ailín Bullentini
El volante central fue determinante en los últimos partidos de la Selección

Paredes, astucia y solidez en el medio

Por Gustavo Grazioli
La lowcost cancela viajes y el Gobierno mira para otro lado

Flybondi, sin vuelos ni control estatal

Evitará reunirse con Lula Da Silva

Milei refuerza su alianza ultraderechista y viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

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En junio volvieron a bajar las ventas y los niveles de financiamiento

Menos consumo y el crédito sigue cayendo

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La economía de Milei, a contramano de los países exitosos

Por Mara Pedrazzoli
Encuentro con empresarios azucareros en Tucumán

Villarruel se desmarca de Milei y se alinea con las provincias por los biocombustibles

Arranca la temporada de presentación de balances en Wall Street

Señales mixtas desde los mercados globales

Sociedad

Hay 648 muertos y 1830 contagiados en la República Democrática del Congo

Alerta por el brote de ébola en África

A fines de agosto se conocerá la fundamentación de los jueces

ARA San Juan: la abogada confirmó que recurrirán el fallo

Fresco, nubes y ¿lloviznas?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 11 de julio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de julio

Deportes

Tenía 25 años y disputó dos encuentros en la Copa del Mundo

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Murió a los 89 años

Adiós a Antonio Rattín, ícono de Boca

Tercer partido de cuartos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Noruega hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Scaloni, en la previa del duelo con Suiza: “Jugaremos muy parecido al partido pasado”