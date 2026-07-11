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Será este domingo a las 13 horas
Se hará el Festival Metálico Solidario en la ExEsma
Unas 13 bandas de heavy metal de la escena local se presentarán a cambio de donaciones de abrigo a beneficio de las personas en situación de calle.
11 de julio de 2026 - 19:57
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El Festival Metalero Solidario se llevará a cabo este domingo.
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