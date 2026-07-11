España: se estabiliza el incendio en Almería

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) eleva a 6.600 las hectáreas quemadas

Vista del área calcinada en el municipio almeriense de Béda . La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos.

Carlos Barba. EFE