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El País

Ultraderechas y filosofía

Por Jorge Alemán
Peter Thiel
AFP -

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Ultraderechas y filosofía

Por Jorge Alemán
Aparecen en redes sociales celebrando goles y potencian los estereotipos y el racismo

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Por Santiago Brunetto
Los nacimientos bajaron casi un 50 por ciento y ya cierran servicios de obstetricia y neonatología

¿Cómo podría reestructurarse el sistema de salud con la baja de la natalidad?

Por Pablo Esteban

Exclusivo para

Es por los daños en la ex Central de Policía durante la dictadura militar

Investigan a funcionarios de Jujuy por destruir un centro clandestino

Por Ailín Bullentini
El volante central fue determinante en los últimos partidos de la Selección

Paredes, astucia y solidez en el medio

Por Gustavo Grazioli
La lowcost cancela viajes y el Gobierno mira para otro lado

Flybondi, sin vuelos ni control estatal

Evitará reunirse con Lula Da Silva

Milei refuerza su alianza ultraderechista y viaja a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

El País

Ultraderechas y filosofía

Por Jorge Alemán
La ONU estima que 50 mil personas continúan desaparecidas

Venezuela: ya son más de 4300 las víctimas del doble terremoto

Entre la pasión y el poder

Por Carlos Heller
Es por los daños en la ex Central de Policía durante la dictadura militar

Investigan a funcionarios de Jujuy por destruir un centro clandestino

Por Ailín Bullentini

Economía

En junio volvieron a bajar las ventas y los niveles de financiamiento

Menos consumo y el crédito sigue cayendo

Una defensa "teórica" de la desregulación a ultranza

La economía de Milei, a contramano de los países exitosos

Por Mara Pedrazzoli
Encuentro con empresarios azucareros en Tucumán

Villarruel se desmarca de Milei y se alinea con las provincias por los biocombustibles

La industria nacional que podría producir para Vaca Muerta, la minería y el campo queda al margen de su crecimiento explosivo

Primarización al palo

Por David Cufré

Sociedad

Aparecen en redes sociales celebrando goles y potencian los estereotipos y el racismo

Las hinchas fake por IA, una nueva forma de violencia contra la mujer

Por Soledad Ferrari
Las cooperativas de inclusión sociolaboral rechazan la reforma de la Ley de Salud Mental

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Por Pablo Esteban
Doce personas fallecieron

España: se estabiliza el incendio en Almería

Deportes

Por los cuartos de final

Selección argentina vs Suiza hoy en vivo por el Mundial 2026: la previa y el probable equipo titular de Scaloni

Tenía 25 años y disputó dos encuentros en la Copa del Mundo

Murió Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial

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Adiós a Antonio Rattín, ícono de Boca

Tercer partido de cuartos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Noruega hoy, dónde verlo y posibles formaciones