El director técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, contó ayer que conversó con el mediocampista de Boca Fernando Gago, quien le transmitió su “ilusión” de llegar en condiciones al Mundial de Rusia, pese a resentirse de una lesión ligamentaria en una rodilla. “Hablé con (Fernando) Gago para ver cómo estaba, y sigue manteniendo la ilusión de estar y seguirá peleando por eso, más allá de los inconvenientes. El valor y el sentimiento de Gago por estar en la Selección nos hace esperar hasta último momento”, expresó Sampaoli, antes de emprender el viaje hacia Europa para iniciar la preparación para los amistosos ante Italia y España, el 23 y 27 de marzo respectivamente.

Gago sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno de su rodilla derecha, en octubre del año pasado, en el partido ante Perú por las eliminatorias sudamericanas. Cuando afrontaba la última etapa de recuperación, el pasado martes en el entrenamiento de Boca sufrió un desprendimiento de adherencias en el ligamento, algo que es considerado normal después de este tipo operaciones, pero que retrasará la vuelta del jugador a las canchas.

“Me dijo que lo espere y a nosotros nos ilusiona un jugador que hace eso por la Selección, porque además reconocemos la jerarquía que tiene como futbolista”, agregó el entrenador, que se reunirá con el capitán Lionel Messi en estos días. El primer destino del cuerpo técnico será España, donde estarán en los partidos Sevilla-Valencia y Málaga-Barcelona, y también en el duelo de la Champions League de Europa del equipo catalán ante Chelsea de Inglaterra.

El lunes 19 ya se instalarán en Manchester para iniciar la preparación para el primer amistoso, ante Italia, en el estadio Etihad del City. Sampaoli ya entregó la lista de 22 futbolistas que juegan en el exterior, y el martes o miércoles de la semana próxima sumará a los del torneo local. Si bien no confirmó a los citados, el técnico adelantó que uno sería el capitán de Boca, Pablo Pérez, y otro con características similares a Eduardo Salvio, quien llegará con lo justo por una lesión en la rodilla derecha.

El santafesino, además, admitió que será difícil cambiar el calendario de la Superliga, pero pretende que los convocados puedan estar “lo más pronto posible” en Inglaterra, para comenzar los entrenamientos. Esto se debe a que Boca (Pérez y Cristian Pavón) y Racing (Lautaro Martínez) juegan el domingo 18, e Independiente (Fabricio Bustos) el lunes 19 en el último turno de las 21.15.

En otro orden, Sampaoli consideró “difícil pero no imposible” que convoque a un jugador que no haya estado anteriormente en el ciclo que comenzó en junio del año pasado. En este sentido utilizó el caso del arquero de River Franco Armani, por quien fue consultado, y reiteró que será “difícil” sumar a un jugador que no fue citado antes “salvo que tenga un presente rutilante”. Sampaoli dijo que el 14 de mayo, fecha que impuso la FIFA para la lista preliminar de 35 futbolistas, confirmará la nómina final de 23, con el resto como reservas.