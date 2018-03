Gerardo Jerez Le Cam es un músico con larga trayectoria. Nacido en 1963, se destacó como pianista y lleva varios años radicado en Francia. Volvió a la Argentina en dos ocasiones para tocar en el CCK. Aún no cobró y, hastiado por la burocracia ante la falta de respuesta a sus reclamos, optó por grabar la melodía de la canción que en la Argentina todos cantan con contra Maucio Macri.

El músico contó que tocó en el CCK a fines de 2015, en el espectáculo Espejos migrantes y luego en noviembre de 2016, con Voces del silencio. En ambas ocasiones tocó con la Sinfónica Nacional. “Reclamé no menos de diez veces y las respuestas siempre fueron promesas no cumplidas. Por supuesto, tuve que cubrir de mi bolsillo el cachet de un músico que me acompañó”, puntualizó.

“Los viáticos y la estadía estuvieron cubiertos, pero los honorarios nunca me los pagaron. Hay muchísimos músicos con casos como el mío, que están sin cobrar”, contó también a InfoBuenosAires24

Respecto del llamado hit del verano que acaba de versionar, opinó que “con el humor se puede contra mucha cosa de violencia, es como un viento que no lo podés parar. Esa cuota de humor criollo nuestro que es tan fuerte empezó en una cancha de fútbol y enseguida se desparramó como tinta”.

Un cuarteto integrado por Jerez Le Cam en piano, el moldavo Mihai Trestian en címbalo, el rumano Iacob Maciuca en violín y el belga Manú Comté en bandoneón, con un marcado tono báltico, que recuerda a las bandas sonoras de Goran Bregovic para Emir Kusturica, fue el encargado de montar la protesta musical, que incluye una voz cantando el hit.

Sobre el Presidente, dijo: “Macri es alguien que sinceramente me inspira bastante tristeza, que está muy encerrado en la burbuja de su clase social, no ve la realidad de la gente, de lo cotidiano”, afirmó sobre el mandatario en un presente en el que “veo con mucha tristeza y preocupación los problemas actuales en la música y la cultura. Por ejemplo, los problemas atroces que están ocurriendo en la Sinfónica, el trabajo que merma o no se paga”. Justamente, en septiembre pasado, Jerez Le Cam se solidarizó con los músicos de la Sinfónica por la situación de los músicos que no cobran.