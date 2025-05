Lee sin comprender un texto escrito en una hoja de papel añeja y algunas palabras en alemán, el nombre de un director de cine que desconoce, se convierten en la manera de descifrar esa casa a la que entró con la voluntad de inventariarla. ¿Qué es un procedimiento policial sino un modo de empezar a dar nombres a las cosas que hasta ese momento eran mencionadas gracias a su evidencia?

Todo se vuelve materia de sospecha para estos dos policías un tanto indolentes. Las cosas quedan arrumbadas a un costado de la escena, como ejerciendo un contrapeso extraño. Solas, alejadas de su uso parecen desarmadas, como una bomba que se ha desactivado. El hombre y la mujer que habitan esa casa conservan el destello primitivo de dos personas que viven de lo que los demás descartan. Tratan de no comprar, de no entrar en una línea de consumo pero los objetos que están allí, tal vez como el remanente de un tiempo ya perimido, no dejan de implicarlos.

La lucha, un tanto absurda, será entre esa pareja que permanece en esa casa sin sentirse dueña del lugar que ocupa y ese hombre y esa mujer que intentan cumplir con ciertos requerimientos policiales pero que, en realidad, no tienen una idea muy clara de lo que hacen allí. La escena podría ser una variación dramatúrgica kafkiana, aunque la primera referencia que elige su autora y directora, Romina Paula, es la del universo de Fassbinder. Del escritor checo se observa en Sombras, por supuesto, esa funcionalidad desarmada en sus principios, sometida a una instrumentalidad vacía, donde la acción a realizar (buscar al hijo de esa pareja) se debilita como objetivo: el hijo ya es un hombre y se fue de la casa hace tiempo y el dato criminal que podría movilizar esa pesquisa es dejado de lado por los mismos integrantes de las fuerzas del orden que prefieren detenerse en una serie de preguntas sobre los significados y la contundencia de las frases que suscitan situaciones cómicas.

Del director alemán, Romina Paula parece haber tomado ese realismo sucio que aquí se ofrece en una escena trabajada en cuatro frentes, donde no vemos todo lo que sucede, donde sorprendemos a los personajes de espaldas, donde tenemos la sensación de vivir esta ficción en un tiempo real. Tal vez no se trate de una ficción sino de la recreación de un episodio excesivamente realista donde la absurdidad de los diálogos es el resultado de una indagación sobre la palabra, especialmente en esos momentos donde los desconocidos deben asumir una instancia confesional. Es que la pareja que se ve invadida por Abel y Cristina, la dupla de policías conformada por Esteban Bigliardi y Susana Pampín, necesita exponer su vida, dirigirse a esas personas que no llevan uniforme sino una vestimenta que los acerca demasiado a ellos, con un vocabulario reflexivo, propio de quien quiere encontrar una verdad y no de alguien que simplemente da una información.

Cristina y Abel preguntan pero esas interrogaciones son tomadas como el punto de partida para enunciar un pensamiento, una especie de filosofía que guía la vida de estos dos desclasados (interpretados por Pilar Gamboa y Esteban Lamothe) que siguen conservando una apariencia bastante convencional. El anecdotario fortuito, la digresión como el camino para establecer una atención sobre el otro, promueven un punto sensible donde tiene lugar el efecto de distanciamiento. Es aquí donde la estética de Fassbinder comienza a dialogar con la dramaturgia de Romina Paula. En el director alemán la búsqueda de un distanciamiento brechtiano se termina de configurar en alianza con el melodrama.

Influenciado por Douglas Sirk, Fassbider impregna al melodrama de política, se vale de la sentimentalidad para expresar problemas raciales o sociales. Aquí ese allanamiento, esa intromisión a la casa de esa pareja, funciona para hacer posible un pasaje a lo emocional, a la tragedia que los personajes llevan de un modo desconcertante, insospechado. En los cuerpos de Pilar Gamboa y Esteban Lamonte hay una mansedumbre salvaje pero no son muy diferentes a los cuerpos de esos policías. De hecho los roles podrían cambiar porque todos se sienten interrogados y examinados.

Los personajes demuestran su soledad al estar alejados de las cosas que permanecen atrincheradas, como un personaje que ha abandonado a los intérpretes. Los objetos no narran desde su lugar operativo sino desde su desconexión con los personajes. El realismo que suscita la escena no tiene nada que ver con lo mimético. Que los actores estén en el centro y el público alrededor hace imposible que la idea de representación desaparezca y, al mismo tiempo, los actores parecen entregados a ese despojo, a la inminencia de la actuación como sostén narrativo.

La historia que se cuenta también es una representación, la puesta en escena está armada por los personajes y los cuerpos se mueven con una complicidad demasiado cercana a la vida.

