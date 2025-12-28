Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Aclararon que "no hay circulación comunitaria"
Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2
Los dos pacientes requirieron internación por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta.
28 de diciembre de 2025 - 16:51
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Gripe
Ya se registraron cinco casos en el país de Gripe H3N2.
(Archivo -)
Temas en esta nota:
Gripe
Neuquén
Últimas Noticias
La actriz y activista murió a los 91 años
Adiós a Brigitte Bardot, una leyenda del siglo XX
Por
Luciano Monteagudo
Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones
River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro
Por
Lucas Gatti
Aclararon que "no hay circulación comunitaria"
Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2
Allanaron las oficinas del funcionario policial
Investigan vínculos del director del SPF con una empresa que distribuye alimentos en mal estado a detenidos en Ezeiza
Exclusivo para
Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición
Por
Eduardo Aliverti
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González
“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”
Por
Washington Uranga
Opinión
La madre de las batallas: Estados Unidos contra China
Por
Jorge Elbaum
El País
Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición
Por
Eduardo Aliverti
Cede la tensión en el Caribe
¡Que la inocencia les valga!
¡Que la inocencia les valga!
La preocupación y el repudio de víctimas de la dictadura por el fallo que benefició al represor
“Volvemos a estar en riesgo con la liberación de Kalinec”
Por
Luciana Bertoia
Economía
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
Tras dos años sin obras públicas, el pago de viejas deudas supera a la inversión real anual
El déficit no es fiscal sino de infraestructura
Por
Raúl Dellatorre
Negocio financiero, importaciones y cosmética
Por
Hernán Letcher
"40 milímetros que valen oro"
Lluvias claves para el maíz
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Aclararon que "no hay circulación comunitaria"
Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Allanaron las oficinas del funcionario policial
Investigan vínculos del director del SPF con una empresa que distribuye alimentos en mal estado a detenidos en Ezeiza
Un solo pasajero sobrevivió pero está grave
Tragedia en Brasil: un choque frontal en un ruta de Bahía dejó 11 muertos
Deportes
Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones
River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro
Por
Lucas Gatti
Se cumple medio siglo del récord histórico del delantero santafesino
“Y al que no le gusta Scotta...” A 50 años de aquellos 60 goles en San Lorenzo
Por
Daniel Guiñazú
La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios
En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”
El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso
El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio