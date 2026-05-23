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Sociedad

El hombre falleció en el acto

Una formación del Roca arrolló a un hombre en Barracas

El hecho involucró a una formación del ramal Temperley. Actuó personal del SAME y los pasajeros debieron ser evacuados.

Roca El accidente sucedió en Alvarado y Santa Magdalena. NA . NA

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