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Sociedad

Heridos y destrozos por el impacto de dos vehículos

Un choque en Belgrano dejó dos heridos y destrozos

Un Toyota y un Volkswagen impactaron en Arcos y Mendoza. El hecho afectó a otros autos y causó destrozos en las fachadas de comercios. Los ocupantes fueron atendidos por el SAME.

Choque. Los autos colisionaron en la esquina de Arcos y Mendoza. Agencia

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