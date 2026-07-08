Ante el juzgado, Espert jugó a mostrarse como víctima

José Luis Espert

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 29: La Justicia accedió al pedido de la defensa del ex diputado José Luis Espert, quien debía brindar declaración mañana en la causa en la que es investigado por lavado de activos por una transferencia de US$ 200.000 realizada por una organización emparentada al condenado Federico “Fred” Machado y, finalmente, lo hará la próxima semana.FOTO NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

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