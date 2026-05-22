Omitir para ir al contenido principal
Portada
Las12

La cifra

La asfixia mileísta: el 16,8% de las jóvenes bonaerenses están desempleadas

Mujeres y desempleo Las mujeres jóvenes, las más perjudicadas Archivo. Archivo

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La cifra

La asfixia mileísta: el 16,8% de las jóvenes bonaerenses están desempleadas

La columna de Carolina Fernández

Ser mala palabra

Por Carolina Fernández
Su pasión por Belgrano de Córdoba

“Es histórico”: el Flaco Pailos palpitó la final contra River

Inteligencia artificial al servicio del ser humano

Este país de Europa busca regular la IA en su constitución: ¿qué propone?

Por Dylan Resnik

Exclusivo para

Cuestionó el estilo del Presidente

Para Macri, Milei “se siente un profeta”

Por Werner Pertot
Ya aterrizaron en Estambul

Israel informó que todos los activistas extranjeros de la Flotilla fueron deportados

Tras la imputación del exmandatario español por supuesto tráfico de influencias

Jaque a Zapatero: el juez congela sus cuentas en medio de la investigación

Por Héctor Barbotta

Las rebeldías de “humillados y ofendidos”

Por Juan Carlos Junio

El País

Tras la intervención del juez Alejo Ramos Padilla

El Gobierno tuvo que ceder y anunció fondos para el Banco de Datos Genéticos

Por Luciana Bertoia
Invitó a las familias a mudarse

“Miran un bosque y un lago azul”: el insensible argumento de Tetaz para defender el fin del subsidio por zona fría

Cuestionó el estilo del Presidente

Para Macri, Milei “se siente un profeta”

Por Werner Pertot

Las rebeldías de “humillados y ofendidos”

Por Juan Carlos Junio

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 22 de mayo de 2026

Se profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los salarios

El sueldo sólo alcanza para dos semanas

Las designaciones se basaron en vínculos políticos y de parentesco

Casi 250 ascensos a dedo en ARCA

Cumplimiento de las metas del acuerdo, salvo el aumento de reservas

Aprobación del FMI y un desembolso en camino

Sociedad

Inteligencia artificial al servicio del ser humano

Este país de Europa busca regular la IA en su constitución: ¿qué propone?

Por Dylan Resnik
Se mantiene en cuarentena

Crucero con hantavirus: confirman un nuevo caso en un tripulante repatriado a Países Bajos

En el Hospital Alemán

El chef Christian Petersen fue internado otra vez

Se vendían por internet

La Anmat prohibió una serie de productos de limpieza

Deportes

Luego de una década exitosa

Guardiola dejó Manchester City: la despedida del club y el recuerdo de su llegada

Un anuncio con 32 futbolistas

“Los Muchachos”: Sudáfrica anunció la lista de convocados para el Mundial 2026

La realeza estuvo a cargo del anuncio

Mundial 2026: con Haaland como líder, Noruega confirmó a su tropa de convocados

Las ausencias en los Tres Leones

Inglaterra confirmó su lista de convocados al Mundial: la polémica por los jugadores