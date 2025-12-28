Omitir para ir al contenido principal
Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición

Eduardo Aliverti
Por Eduardo Aliverti

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff

Allanaron las oficinas del funcionario policial

Investigan vínculos del director del SPF con una empresa que distribuye alimentos en mal estado a detenidos en Ezeiza

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga
US President Donald Trump participates in calls to US service members, on Christmas Eve, from the Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, December 24, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

La madre de las batallas: Estados Unidos contra China

Por Jorge Elbaum
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo hector scotta

Se cumple medio siglo del récord histórico del delantero santafesino

“Y al que no le gusta Scotta...” A 50 años de aquellos 60 goles en San Lorenzo

Por Daniel Guiñazú

Fotomontaje Trump Maduro

Cede la tensión en el Caribe

¡Que la inocencia les valga!

Eduardo Kalinec

La preocupación y el repudio de víctimas de la dictadura por el fallo que benefició al represor

“Volvemos a estar en riesgo con la liberación de Kalinec”

Por Luciana Bertoia

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou

Tras dos años sin obras públicas, el pago de viejas deudas supera a la inversión real anual

El déficit no es fiscal sino de infraestructura

Por Raúl Dellatorre
Productos Productos Importados en gondolasImportados en gondolas

Negocio financiero, importaciones y cosmética

Por Hernán Letcher
Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Un solo pasajero sobrevivió pero está grave

Tragedia en Brasil: un choque frontal en un ruta de Bahía dejó 11 muertos

Calor Rosario

Sigue el calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 28 de diciembre

Belarus’ Aryna Sabalenka (L) pushes Australia's Nick Kyrgios during a press conference on the eve of the Battle of the Sexes exhibition match between Sabalenka and Kyrgios at Atlantis The Royal, in Dubai on December 27, 2025. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios

En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”

Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

FOTO GENTILEZA LA CAPITAL seleccion brasil suecias reinaldo

La historia del delantero perseguido por la dictadura y disculpado por el gobierno de Lula

Reinaldo, el goleador del puño cerrado y el Black Power

Por Gustavo Veiga